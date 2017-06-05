Steam введёт сбор за публикацию игр от независимых разработчиков

Steam введёт сбор Direct, который будет взиматься за публикацию игр на онлайн-платформе.

Компания Valve решила отказаться от программы Steam Greenlight, позволяющей пользователям голосовать за игры от независимых разработчиков, которые должны появиться в онлайн-магазине. Вместо этого авторы небольших игр будут платить налог Steam Direct в размере 100 долларов.

Valve уточнила, что 100 долларов необходимо будет платить за публикацию каждой игры, но эти деньги будут возвращены после того, как прибыль проекта превысит одну тысячу долларов. Таким образом компания хочет уменьшить количество некачественной продукции на своей платформе.

Дата введения новой схемы публикации игр не сообщается. Изначально Valve планировала начать использовать Steam Direct до конца весны этого года.