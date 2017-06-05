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Опубликовано 5 июня 2017, 11:18

GTA 5 стала самой продаваемой игрой в США с 1995 года

Grand Theft Auto 5 оказалась самой продаваемой игрой на рынке США за последние 22 года.

Фото: &copy; Rockstar

Фото: © Rockstar

Представитель аналитической фирмы NPD Group поделился наблюдением, что экшен GTA 5 от студии Rockstar оказался самой продаваемой игрой в США за последние 22 года. Именно столько лет назад NPD начала отслеживать рынок видеоигр.

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GTA 5 стала самой продаваемой игрой на рынке США за последние 22 года

Фото: © Rockstar

Grand Theft Auto 5 была выпущена на PS3 и Xbox 360 ещё в 2013 году. С тех пор её переиздавали на консоли нового поколения PS4 и Xbox One, а позже хит добрался и до PC.

На сегодняшний день суммарные продажи GTA V по всему миру превышают 80 миллионов копий.

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Станислав Погорский
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