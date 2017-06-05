GTA 5 стала самой продаваемой игрой в США с 1995 года

Представитель аналитической фирмы NPD Group поделился наблюдением, что экшен GTA 5 от студии Rockstar оказался самой продаваемой игрой в США за последние 22 года. Именно столько лет назад NPD начала отслеживать рынок видеоигр.

GTA 5 стала самой продаваемой игрой на рынке США за последние 22 года

Grand Theft Auto 5 была выпущена на PS3 и Xbox 360 ещё в 2013 году. С тех пор её переиздавали на консоли нового поколения PS4 и Xbox One, а позже хит добрался и до PC.

На сегодняшний день суммарные продажи GTA V по всему миру превышают 80 миллионов копий.