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Регион
Опубликовано 3 июня 2017, 00:21

Церемония вступления Черногории в НАТО пройдёт 5 июня в Госдепе

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Как говорится в сообщении ведомства, флаг страны впервые будет поднят в штаб-квартире альянса 7 июня.

В Госдепартаменте США 5 июня пройдёт церемония вступления Черногории в НАТО.

— На церемонии 5 июня заместитель госсекретаря Томас Шеннон примет документ о вступлении Черногории в НАТО. Черногорский премьер-министр Душко Маркович официально представит этот документ на церемонии, — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, впервые флаг государства будет поднят в штаб-квартире НАТО 7 июня.

— Кроме того, присоединение Черногории подтверждает другим претендентам, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для выполнения высоких стандартов альянса, и принимать все риски, обязательства и выгоды в рамках членства, — отмечается в сообщении.

Как сообщал Лайф, в конце апреля депутаты парламента Черногории проголосовали за вступление страны в альянс.

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Елена Ситник
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