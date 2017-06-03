Церемония вступления Черногории в НАТО пройдёт 5 июня в Госдепе

Как говорится в сообщении ведомства, флаг страны впервые будет поднят в штаб-квартире альянса 7 июня.

В Госдепартаменте США 5 июня пройдёт церемония вступления Черногории в НАТО.

— На церемонии 5 июня заместитель госсекретаря Томас Шеннон примет документ о вступлении Черногории в НАТО. Черногорский премьер-министр Душко Маркович официально представит этот документ на церемонии, — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, впервые флаг государства будет поднят в штаб-квартире НАТО 7 июня.

— Кроме того, присоединение Черногории подтверждает другим претендентам, что двери НАТО остаются открытыми для стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для выполнения высоких стандартов альянса, и принимать все риски, обязательства и выгоды в рамках членства, — отмечается в сообщении.