В Швеции общежитие для беженцев подожгли вместе с мигрантами
Отмечается, что на момент пожара в помещениях центра находилось от 60 до 70 человек.
Центр по размещению беженцев в небольшом шведском городе Сёдерхамн загорелся сегодня ранним утром, когда в нём находились постояльцы. Пожар уничтожил две трети здания. Чудом никто из мигрантов не пострадал, сообщил телеканал SVT.
My small town in the north is on fire! https://t.co/q0aDgbdSsY #söderhamn #vågbro #mordbrand #asylboende— Dan Hörning (@danhorning) 4 июня 2017 г.
По одной из версий, причиной возгорания стал поджог. Отмечается, что на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек, которым удалось выбраться на улицу.
Storbrand på asylboende i Söderhamn tidigt i morse: https://t.co/5vcIczOlk0 pic.twitter.com/YyZYSPLJ23— Helahälsingland (@Helahalsingland) 4 июня 2017 г.
В прошлом году в Швеции в общежитиях для беженцев было зафиксировано 92 поджога, около 40 из которых были учинены руками самих мигрантов.