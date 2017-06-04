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Регион
Опубликовано 4 июня 2017, 13:28

В Швеции общежитие для беженцев подожгли вместе с мигрантами

Отмечается, что на момент пожара в помещениях центра находилось от 60 до 70 человек.

Центр по размещению беженцев в небольшом шведском городе Сёдерхамн загорелся сегодня ранним утром, когда в нём находились постояльцы. Пожар уничтожил две трети здания. Чудом никто из мигрантов не пострадал, сообщил телеканал SVT.

По одной из версий, причиной возгорания стал поджог. Отмечается, что на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек, которым удалось выбраться на улицу.

В прошлом году в Швеции в общежитиях для беженцев было зафиксировано 92 поджога, около 40 из которых были учинены руками самих мигрантов.

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Элиза Али
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