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Регион
Опубликовано 4 июня 2017, 16:17

Рейс Лондон — Петербург приземлился в Стокгольме из-за технических неполадок

Фото: &copy; flickr.com

Фото: © flickr.com

Рейс 878 Лондон — Петербург авиакомпании British Airways совершил внеплановую посадку в Стокгольме, пишет сообщество "Питер решает". Одна из пассажирок самолёта уточнила, что маршрут пришлось изменить из-за технических проблем.

— Летишь себе домой, думаешь, как круто, скоро всех увидишь и можно будет чай попить, поговорить. Но нет, посадили в Стокгольме из-за технической неполадки, и сколько времени это всё займет, пока неясно, — рассказала девушка.

Скриншот с сайта British Airways

Скриншот с сайта British Airways

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Егор Кулаков
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