Рейс 878 Лондон — Петербург авиакомпании British Airways совершил внеплановую посадку в Стокгольме, пишет сообщество "Питер решает". Одна из пассажирок самолёта уточнила, что маршрут пришлось изменить из-за технических проблем.

— Летишь себе домой, думаешь, как круто, скоро всех увидишь и можно будет чай попить, поговорить. Но нет, посадили в Стокгольме из-за технической неполадки, и сколько времени это всё займет, пока неясно, — рассказала девушка.