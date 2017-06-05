Стадо слонов напало на деревню в Танзании

За несколько часов животные уничтожили десятки гектаров посевов и повергли людей в панику.

Более 40 слонов совершили набег на пять поселений на севере Танзании. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных чиновников.

По словам местных властей, за несколько часов животные вытоптали около 43 гектаров посевов, оставив тем самым население без урожая. Кроме того, массовое вторжение слонов вызвало панику среди людей.