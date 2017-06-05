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Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 00:00

Стадо слонов напало на деревню в Танзании

Слоны. Фото: &copy; REUTERS/Rick Stevens

Слоны. Фото: © REUTERS/Rick Stevens

За несколько часов животные уничтожили десятки гектаров посевов и повергли людей в панику.

Более 40 слонов совершили набег на пять поселений на севере Танзании. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных чиновников.

По словам местных властей, за несколько часов животные вытоптали около 43 гектаров посевов, оставив тем самым население без урожая. Кроме того, массовое вторжение слонов вызвало панику среди людей.

Информации о пострадавших в результате набега пока нет.

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Артём Андреев
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