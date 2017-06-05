Наталья Поклонская рассказала, что рассталась с женихом

Оказывается, отношения депутата Госдумы не были оформлены официально. По словам Поклонской, она позиционировала себя как замужнюю даму, чтобы избавиться от воздыхателей.

Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. Об этом депутат Госдумы заявила в интервью РИА "Новости".

Тема замужества Поклонской поднялась после того, как партия "Яблоко" обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, почему депутат не включила в свою декларацию данные о доходах мужа. Ведь ранее Поклонская неоднократно говорила прессе о том, что у неё есть муж и ребёнок.

— Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребёнок… И, когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались, — объяснила Поклонская РИА "Новости".

Она также рассказала, что позиционировала себя как замужнюю даму, чтобы пресечь попытки поклонников добиться её расположения. По словам Поклонской, у многих теплилась надежда с ней "повстречаться, наладить отношения, познакомиться".

— Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации всё верно, — приводит издание слова депутата.