Ливия стала шестой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром
Триполи. Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин
Решение арабских стран разорвать дипломатические отношения с Дохой сказались на акциях ведущих катарских компаний.
Ливия присоединилась к ОАЭ, Бахрейну, Йемену, Египту и Саудовской Аравии и разорвала дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Стоит отметить, что шесть арабских стран обвиняют Доху в поддержке террористов и попытке вмешаться в их внутреннюю политику. При этом в Катаре отвергают все эти заявления и сожалеют о принятом решении.