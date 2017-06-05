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Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 10:59

Ливия стала шестой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром

Триполи. Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Триполи. Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Решение арабских стран разорвать дипломатические отношения с Дохой сказались на акциях ведущих катарских компаний.

Ливия присоединилась к ОАЭ, Бахрейну, Йемену, Египту и Саудовской Аравии и разорвала дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Стоит отметить, что шесть арабских стран обвиняют Доху в поддержке террористов и попытке вмешаться в их внутреннюю политику. При этом в Катаре отвергают все эти заявления и сожалеют о принятом решении.

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Янковская Ольга
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