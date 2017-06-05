Ливия стала шестой страной, объявившей о разрыве дипотношений с Катаром

Ливия присоединилась к ОАЭ, Бахрейну, Йемену, Египту и Саудовской Аравии и разорвала дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Стоит отметить, что шесть арабских стран обвиняют Доху в поддержке террористов и попытке вмешаться в их внутреннюю политику. При этом в Катаре отвергают все эти заявления и сожалеют о принятом решении.