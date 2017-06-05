Поклонская призналась, что ей пытались дать взятку
Депутат ГД Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что идти на сделку с совестью — не в её традициях.
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА "Новости" о попытках дать ей взятку. Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что идти на сделку с совестью — не в её традициях.
— Были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьёзным ответственным делам. Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю, — сказала Поклонская.
Также парламентарий рассказала, что последний раз ей пытались дать взятку два года назад. Теперь человек, предлагавший Поклонской деньги, находится в симферопольском СИЗО. Бывший прокурор Крыма также добавила, что после того, как она стала депутатом Госдумы, попыток дать взятку больше не было, так как это бесполезно.