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Опубликовано 5 июня 2017, 11:33

Поклонская призналась, что ей пытались дать взятку

Депутат ГД Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат ГД Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что идти на сделку с совестью — не в её традициях.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА "Новости" о попытках дать ей взятку. Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что идти на сделку с совестью — не в её традициях.

— Были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьёзным ответственным делам. Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю, — сказала Поклонская.

Также парламентарий рассказала, что последний раз ей пытались дать взятку два года назад. Теперь человек, предлагавший Поклонской деньги, находится в симферопольском СИЗО. Бывший прокурор Крыма также добавила, что после того, как она стала депутатом Госдумы, попыток дать взятку больше не было, так как это бесполезно.

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Валерий Оленин
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