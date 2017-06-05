Кузнецова готова помочь семье убитого в Германии мальчика

Детский омбудсмен попросила российских дипломатов передать ей информацию о матери и её втором ребёнке.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила запрос на имя генерального консула России в Мюнхене. Она просит предоставить информацию о семье мальчика, который был убит в Германии мигрантом. ЧП произошло в общине Арншванг под Регенсбургом.

— Совместно с представителями росзагранучреждений в Германии выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе гражданство погибшего ребёнка и пострадавшей женщины и её второго ребёнка, — приводит слова Кузнецовой РИА "Новости".

Она попросила уточнить информацию о состоянии здоровья матери и её второго сына, их статус в Германии и то, нужна ли им какая-то помощь.