Кузнецова готова помочь семье убитого в Германии мальчика
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:©L!FE
Детский омбудсмен попросила российских дипломатов передать ей информацию о матери и её втором ребёнке.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила запрос на имя генерального консула России в Мюнхене. Она просит предоставить информацию о семье мальчика, который был убит в Германии мигрантом. ЧП произошло в общине Арншванг под Регенсбургом.
— Совместно с представителями росзагранучреждений в Германии выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе гражданство погибшего ребёнка и пострадавшей женщины и её второго ребёнка, — приводит слова Кузнецовой РИА "Новости".
Она попросила уточнить информацию о состоянии здоровья матери и её второго сына, их статус в Германии и то, нужна ли им какая-то помощь.
Напомним, 41-летний выходец из Афганистана в центре для мигрантов захватил пятилетнего мальчика в заложники. Полиция не успела вмешаться, и он убил ребёнка. Ранее сообщалось, что семья ребёнка находится в Германии на основании прошения о политическом убежище. Она заявила, что от России ей ничего не нужно, и попросила полицию Германии не передавать российской стороне её данные.