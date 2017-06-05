Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 12:14

Кузнецова готова помочь семье убитого в Германии мальчика

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:&copy;L!FE

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:©L!FE

Детский омбудсмен попросила российских дипломатов передать ей информацию о матери и её втором ребёнке.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила запрос на имя генерального консула России в Мюнхене. Она просит предоставить информацию о семье мальчика, который был убит в Германии мигрантом. ЧП произошло в общине Арншванг под Регенсбургом.

— Совместно с представителями росзагранучреждений в Германии выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе гражданство погибшего ребёнка и пострадавшей женщины и её второго ребёнка, — приводит слова Кузнецовой РИА "Новости".

Она попросила уточнить информацию о состоянии здоровья матери и её второго сына, их статус в Германии и то, нужна ли им какая-то помощь.

Напомним, 41-летний выходец из Афганистана в центре для мигрантов захватил пятилетнего мальчика в заложники. Полиция не успела вмешаться, и он убил ребёнка. Ранее сообщалось, что семья ребёнка находится в Германии на основании прошения о политическом убежище. Она заявила, что от России ей ничего не нужно, и попросила полицию Германии не передавать российской стороне её данные.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Германия
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar