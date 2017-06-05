СМИ: Леонид Слуцкий возглавит английский клуб на следующей неделе

По сообщениям Mirror, 46-летний экс-наставник московского ЦСКА и сборной России в ближайшее время возобновит тренерскую работу. Новой командой россиянина станет "Халл сити".

"Халл сити" — футбольный клуб из небольшого английского городка Кингстон-апон-Халл. В нынешнем сезоне клуб занял лишь 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, что не позволило ему дальше выступать в Премьер-лиге.

По окончании сезона в АПЛ "Халл сити" покинул главный тренер команды португалец Марку Силва, так что место на тренерском мостике англичан пока вакантно.

Как сообщают британские журналисты, Слуцкий уже согласовал контракт с новой командой и на следующей неделе подпишет двухлетнее соглашение с "Халл сити".

Если прогноз английских журналистов сбудется и россиянин возглавит "тигров" в нынешнем сезоне, то ему предстоит нелёгкая работа — вернуть "Халл" в высший английский дивизион из Чемпионшипа.