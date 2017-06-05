Проход в Госдуму ограничат из-за слушаний по реновации

Ожидается, что во встрече будут принимать участие сотни москвичей. Из-за этого другим визитёрам придётся подождать.

Из-за большого количества москвичей, которые придут на парламентские слушания по реновации, проход в здание Государственной думы по разовым пропускам на несколько часов ограничат.

Как пояснили Лайфу в аппарате нижней палаты парламента, на слушаниях ожидается более 300 жителей города, чьи дома попадают под программу обновления жилья. Решение ограничить проход для других визитёров было принято, чтобы не мешать проходу участников заседания. Ограничение будет действовать завтра с утра до 14:00, когда и начнутся слушания.

— Такое уже было в парламенте, когда для обеспечения прохода большого количества участников мероприятий частично ограничивался вход в здание, — объяснили в Госдуме.