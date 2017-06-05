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Опубликовано 5 июня 2017, 12:28

PlayStation станет спонсором гей-парада в Лондоне

Фото: &copy; PlayStation

Фото: © PlayStation

Компания PlayStation объявила, что станет официальным спонсором ЛГБТ-парада в Лондоне.

PlayStation будет спонсировать лондонский парад ЛГБТ-сообщества. Об этом компания объявила в своём "твиттере" с хештегом #ForALLtheGamers ("для ВСЕХ геймеров".

Объявление было встречено позитивной реакцией от геймеров и различных игровых компаний. SMM-менеджер PlayStation UK Эрик Уилан сообщил, что благодарен за невероятный отклик на эту новость. По его словам, английское подразделение компании готовилось к этому событию около восьми месяцев.

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PlayStation станет спонсором гей-парада в Лондоне

Фото: © PlayStation

Празднование лондонского прайда начнётся 24 июня и продлится две недели. Завершением станет масштабный ежегодный парад, который пройдёт в Лондоне 8 июля.

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Станислав Погорский
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