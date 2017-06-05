PlayStation станет спонсором гей-парада в Лондоне
Фото: © PlayStation
Компания PlayStation объявила, что станет официальным спонсором ЛГБТ-парада в Лондоне.
PlayStation будет спонсировать лондонский парад ЛГБТ-сообщества. Об этом компания объявила в своём "твиттере" с хештегом #ForALLtheGamers ("для ВСЕХ геймеров".
PlayStation is very proud to be sponsoring this year’s Pride in London #ForALLthePlayers #Pride2017 pic.twitter.com/nwFxOLUuBv— PlayStation UK (@PlayStationUK) 3 июня 2017 г.
Объявление было встречено позитивной реакцией от геймеров и различных игровых компаний. SMM-менеджер PlayStation UK Эрик Уилан сообщил, что благодарен за невероятный отклик на эту новость. По его словам, английское подразделение компании готовилось к этому событию около восьми месяцев.
PlayStation станет спонсором гей-парада в Лондоне
Фото: © PlayStation
Празднование лондонского прайда начнётся 24 июня и продлится две недели. Завершением станет масштабный ежегодный парад, который пройдёт в Лондоне 8 июля.