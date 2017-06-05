PlayStation станет спонсором гей-парада в Лондоне

PlayStation будет спонсировать лондонский парад ЛГБТ-сообщества. Об этом компания объявила в своём "твиттере" с хештегом #ForALLtheGamers ("для ВСЕХ геймеров".

Объявление было встречено позитивной реакцией от геймеров и различных игровых компаний. SMM-менеджер PlayStation UK Эрик Уилан сообщил, что благодарен за невероятный отклик на эту новость. По его словам, английское подразделение компании готовилось к этому событию около восьми месяцев.