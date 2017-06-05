Minecraft: Story Mode и Tales from the Borderlands получат 2-й сезон

В Сети появился список от рейтингового агентства Aussie Rating Board, в котором замечен первый эпизод второго сезона игрового сериала Minecraft: Story Mode от студии Telltale Games. Также, по слухам, компания уже работает над продолжением комедийной серии Tales from the Borderlands.

Telltale работает над вторым сезоном Minecraft: Story Mode и Tales from the Borderlands

Хотя Telltale ещё не подтвердила появившуюся информацию, разработка продолжения Minecraft: Story Mode выглядит закономерной. Этот игровой сериал стал самым большим успехом студии с выхода игровых "Ходячих мертвецов".

Telltale также работает над вторым сезоном игрового спин-оффа "Игры престолов" и в скором времени должна анонсировать сериал по мотивам франшизы "Голодные игры".