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Опубликовано 5 июня 2017, 13:12

Minecraft: Story Mode и Tales from the Borderlands получат 2-й сезон

В Сети появилась информация, указывающая на разработку 2-го сезона недавних игровых сериалов от Telltale.

Кадр видео: &copy; youtube/Telltale Games

Кадр видео: © youtube/Telltale Games

В Сети появился список от рейтингового агентства Aussie Rating Board, в котором замечен первый эпизод второго сезона игрового сериала Minecraft: Story Mode от студии Telltale Games. Также, по слухам, компания уже работает над продолжением комедийной серии Tales from the Borderlands.

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Telltale работает над вторым сезоном Minecraft: Story Mode и Tales from the Borderlands

Хотя Telltale ещё не подтвердила появившуюся информацию, разработка продолжения Minecraft: Story Mode выглядит закономерной. Этот игровой сериал стал самым большим успехом студии с выхода игровых "Ходячих мертвецов".

Telltale также работает над вторым сезоном игрового спин-оффа "Игры престолов" и в скором времени должна анонсировать сериал по мотивам франшизы "Голодные игры".

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Станислав Погорский
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