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Опубликовано 5 июня 2017, 14:35

Зомби-режим Call of Duty: WWII основан на реальных событиях

Один из авторов Call of Duty: WWII рассказал, что зомби-режим игры будет основан на реальных событиях.

Кадр видео: &copy; youtube/Call of Duty

Кадр видео: © youtube/Call of Duty

С выходом Call of Duty: WWII известная серия шутеров впервые за много лет вернётся к сеттингу Второй мировой войны. Несмотря на это, разработчики решили не отказываться от уже привычного зомби-режима игры. На этот раз его сюжет будет взят из реальных военных историй.

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Зомби-режим Call of Duty: WWII основан на реальных событиях

Об этом в интервью EDGE рассказал босс студии Sledgehammer Games Глен Шофилд. По его словам, новый зомби-режим будет включать в себя "некоторые действительно аутентичные вещи", а его сюжет будет основан на реальных событиях.

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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