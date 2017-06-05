Зомби-режим Call of Duty: WWII основан на реальных событиях

С выходом Call of Duty: WWII известная серия шутеров впервые за много лет вернётся к сеттингу Второй мировой войны. Несмотря на это, разработчики решили не отказываться от уже привычного зомби-режима игры. На этот раз его сюжет будет взят из реальных военных историй.

Об этом в интервью EDGE рассказал босс студии Sledgehammer Games Глен Шофилд. По его словам, новый зомби-режим будет включать в себя "некоторые действительно аутентичные вещи", а его сюжет будет основан на реальных событиях.

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года.