Вьетнамская клиника использует логотип вымышленной корпорации из "Обители зла"

Вымышленная Umbrella Corporation является логовом главных антагонистов серии игр и фильмов Resident Evil. По сюжету эта фармацевтическая компания ответственна за начало зомби-эпидемии, убившей большую часть населения Земли.

Представители Medcare Skin Centre, похоже, понятия не имели, с чем их логотип ассоциируется у многих жителей Запада и Европы. На официальной странице клиники в "Фейсбуке" появилось сообщение, в котором говорится, что работники "тоже были очень удивлены этому совпадению".