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Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 13:45

Вьетнамская клиника использует логотип вымышленной корпорации из "Обители зла"

Вьетнамская клиника по уходу за кожей использует логотип вымышленной корпорации, начавшей зомби-эпидемию.

Фото: &copy; facebook.com/Geek.Culture

Фото: © facebook.com/Geek.Culture

Вьетнамская клиника Medcare Skin Centre из города Хошимина использует логотип корпорации Umbrella из серии "Обитель зла".

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Вьетнамская клиника использует логотип Umbrella Corporation

Вымышленная Umbrella Corporation является логовом главных антагонистов серии игр и фильмов Resident Evil. По сюжету эта фармацевтическая компания ответственна за начало зомби-эпидемии, убившей большую часть населения Земли.

Представители Medcare Skin Centre, похоже, понятия не имели, с чем их логотип ассоциируется у многих жителей Запада и Европы. На официальной странице клиники в "Фейсбуке" появилось сообщение, в котором говорится, что работники "тоже были очень удивлены этому совпадению".

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Станислав Погорский
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