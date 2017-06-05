Вьетнамская клиника использует логотип вымышленной корпорации из "Обители зла"
Вьетнамская клиника по уходу за кожей использует логотип вымышленной корпорации, начавшей зомби-эпидемию.
Фото: © facebook.com/Geek.Culture
Вьетнамская клиника Medcare Skin Centre из города Хошимина использует логотип корпорации Umbrella из серии "Обитель зла".
Вьетнамская клиника использует логотип Umbrella Corporation
Вымышленная Umbrella Corporation является логовом главных антагонистов серии игр и фильмов Resident Evil. По сюжету эта фармацевтическая компания ответственна за начало зомби-эпидемии, убившей большую часть населения Земли.
Представители Medcare Skin Centre, похоже, понятия не имели, с чем их логотип ассоциируется у многих жителей Запада и Европы. На официальной странице клиники в "Фейсбуке" появилось сообщение, в котором говорится, что работники "тоже были очень удивлены этому совпадению".