Bungie больше не будет обновлять оригинальную Destiny

Bungie заявила , что недавно вышедшее обновление Age of Triumph для оригинальной Destiny станет последним, что выйдет для игры. Теперь команда целиком сосредоточена на разработке Destiny 2.

Для оригинальной Destiny больше не будут выходить обновления

Age of Triumph создано таким образом, чтобы у всех игроков Destiny была мотивация ещё раз пройти весь доступный контент игры, получить награды и после этого подготовиться к выходу сиквела. Тем не менее в Destiny 2 весь прогресс игроков будет сброшен, чтобы новички смогли начать прохождение наравне с остальными.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 8 сентября. Также подтверждена PC-версия игры, но дата её релиза не сообщается.