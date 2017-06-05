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Опубликовано 5 июня 2017, 15:15

Bungie больше не будет обновлять оригинальную Destiny

Авторы серии онлайн-шутеров Destiny из Bungie подтвердили, что оригинальная игра больше не получит обновлений.

Фото &copy; Flickr/NewGameNetwork

Фото © Flickr/NewGameNetwork

Bungie заявила, что недавно вышедшее обновление Age of Triumph для оригинальной Destiny станет последним, что выйдет для игры. Теперь команда целиком сосредоточена на разработке Destiny 2.

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Для оригинальной Destiny больше не будут выходить обновления

Фото © Flickr/Videogame Photography

Age of Triumph создано таким образом, чтобы у всех игроков Destiny была мотивация ещё раз пройти весь доступный контент игры, получить награды и после этого подготовиться к выходу сиквела. Тем не менее в Destiny 2 весь прогресс игроков будет сброшен, чтобы новички смогли начать прохождение наравне с остальными.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 8 сентября. Также подтверждена PC-версия игры, но дата её релиза не сообщается.

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Станислав Погорский
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