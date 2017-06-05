Североатлантический альянс расширяется впервые с 2009 года. Тогда к объединению присоединились Албания и Хорватия.

Сегодня, 5 июня, Черногория официально вступила в НАТО в ходе церемонии в Вашингтоне. Таким образом, страна стала 29-м по счёту членом Североатлантического альянса, передаёт агентство Anadolu.

Ещё через два дня, 7 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдёт церемония поднятия флага Черногории с участием премьер-министра Черногории Душко Марковича и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В апреле текущего года парламент Черногории ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81.