Tekken впервые за 20 лет возглавил британский чарт продаж
Седьмая часть серии популярного файтинга заняла первую строчку рейтинга. Ранее это удавалось только Tekken 3.
Аналитическая фирма GFK Chart-Track поделилась списком самых популярных игр прошлой недели на территории Великобритании. Первое место в чарте продаж занял японский файтинг Tekken 7.
Tekken 7 — лидер британского чарта продаж
Для этой игровой серии первое место в чарте продаж — большой успех. В последний раз Tekken лидировал в этом рейтинге 20 лет назад: тогда на первой консоли PlayStation вышел файтинг Tekken 3.
Файтинг Tekken 7 вышел 2 июня на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.