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Опубликовано 6 июня 2017, 08:34

Tekken впервые за 20 лет возглавил британский чарт продаж

Фото &copy; PlayStation Store

Фото © PlayStation Store

Седьмая часть серии популярного файтинга заняла первую строчку рейтинга. Ранее это удавалось только Tekken 3.

Аналитическая фирма GFK Chart-Track поделилась списком самых популярных игр прошлой недели на территории Великобритании. Первое место в чарте продаж занял японский файтинг Tekken 7.

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Tekken 7 — лидер британского чарта продаж

Фото © PlayStation Store

Для этой игровой серии первое место в чарте продаж — большой успех. В последний раз Tekken лидировал в этом рейтинге 20 лет назад: тогда на первой консоли PlayStation вышел файтинг Tekken 3.

Файтинг Tekken 7 вышел 2 июня на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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