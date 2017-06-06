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Опубликовано 6 июня 2017, 09:23

Авторы Rocket League отметят двухлетие с момента выхода игры

Геймеров ждут праздничные мероприятия внутри игры, которая представляет собой гибрид гонок и футбола.

Студия Psyonix начала подготовку к очередной годовщине Rocket League: гибриду футбола и гонок исполняется уже два года. Фанатов игры ждёт множество подарков.

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Rocket League исполняется два года

Фото: © steampowered.com

Главный бонус — появление новой арены. Поле Champions Field будет доступно для обычных, соревновательных и закрытых матчей. Также в игре появятся две новые машины — Centio V17 и Animus GP.

Праздничное обновление будет доступно с 5 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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