Авторы Rocket League отметят двухлетие с момента выхода игры

Студия Psyonix начала подготовку к очередной годовщине Rocket League: гибриду футбола и гонок исполняется уже два года. Фанатов игры ждёт множество подарков.

Rocket League исполняется два года Фото: © steampowered.com

Главный бонус — появление новой арены. Поле Champions Field будет доступно для обычных, соревновательных и закрытых матчей. Также в игре появятся две новые машины — Centio V17 и Animus GP.