Авторы Rocket League отметят двухлетие с момента выхода игры
Геймеров ждут праздничные мероприятия внутри игры, которая представляет собой гибрид гонок и футбола.
Студия Psyonix начала подготовку к очередной годовщине Rocket League: гибриду футбола и гонок исполняется уже два года. Фанатов игры ждёт множество подарков.
Rocket League исполняется два года
Фото: © steampowered.com
Главный бонус — появление новой арены. Поле Champions Field будет доступно для обычных, соревновательных и закрытых матчей. Также в игре появятся две новые машины — Centio V17 и Animus GP.
Праздничное обновление будет доступно с 5 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.