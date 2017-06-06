В игре "Ведьмак-3" появился вид от первого лица
Польский энтузиаст добавил в ролевую игру возможность смотреть на мир непосредственно глазами главного героя Геральта.
Фото © Wikimedia Commons
Фанат игр "Ведьмак-3" довёл до конца разработку мода, благодаря которому можно пройти игру с видом от первого лица. Теперь абсолютно незаметно, что вид от первого лица — это сторонняя разработка.
Игру "Ведьмак-3" теперь можно пройти с видом от первого лица
Фото © Wikimedia Commons
Всего на создание мода у фаната ушёл год. Теперь игроки могут протестировать бои от первого лица.
Некоторые пользователи отмечают, что "Ведьмак-3" стала похожа после этого на The Elder Scrolls V: Skyrim.