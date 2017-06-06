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Опубликовано 6 июня 2017, 10:24

В игре "Ведьмак-3" появился вид от первого лица

Польский энтузиаст добавил в ролевую игру возможность смотреть на мир непосредственно глазами главного героя Геральта.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Фанат игр "Ведьмак-3" довёл до конца разработку мода, благодаря которому можно пройти игру с видом от первого лица. Теперь абсолютно незаметно, что вид от первого лица — это сторонняя разработка.

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Игру "Ведьмак-3" теперь можно пройти с видом от первого лица

Фото © Wikimedia Commons

Всего на создание мода у фаната ушёл год. Теперь игроки могут протестировать бои от первого лица.

Некоторые пользователи отмечают, что "Ведьмак-3" стала похожа после этого на The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Сергей Сурепин
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