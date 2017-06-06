Авторы Fallout 4 работают над новой условно-бесплатной игрой
Компания Bethesda ищет сотрудников для крупного проекта. Возможно, это новая мобильная игра.
Фото: © Bethesda Softworks LLC
Представители Bethesda объявили о поиске сотрудников для новой крупной игры. Её особенностью станет наличие условно-бесплатной системы монетизации.
Следующая игра Bethesda будет условно-бесплатной
Фото: © Bethesda Softworks LLC
Новая игра Bethesda пока официально не анонсирована. Разработчики ищут менеджера по развитию. Требование — богатый опыт работы над крупными проектами и онлайн-играми.
Ранее сообщалось, что Bethesda представит на выставке E3 2017 ролевую игру с открытым миром под названием Starfield. Возможно, команда набирается именно для этого проекта.