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Опубликовано 6 июня 2017, 10:02

Авторы Fallout 4 работают над новой условно-бесплатной игрой

Компания Bethesda ищет сотрудников для крупного проекта. Возможно, это новая мобильная игра.

Фото: &copy; Bethesda Softworks LLC

Фото: © Bethesda Softworks LLC

Представители Bethesda объявили о поиске сотрудников для новой крупной игры. Её особенностью станет наличие условно-бесплатной системы монетизации.

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Следующая игра Bethesda будет условно-бесплатной

Фото: © Bethesda Softworks LLC

Новая игра Bethesda пока официально не анонсирована. Разработчики ищут менеджера по развитию. Требование — богатый опыт работы над крупными проектами и онлайн-играми.

Ранее сообщалось, что Bethesda представит на выставке E3 2017 ролевую игру с открытым миром под названием Starfield. Возможно, команда набирается именно для этого проекта.

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Сергей Сурепин
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