Авторы Fallout 4 работают над новой условно-бесплатной игрой

Представители Bethesda объявили о поиске сотрудников для новой крупной игры. Её особенностью станет наличие условно-бесплатной системы монетизации.

Следующая игра Bethesda будет условно-бесплатной Фото: © Bethesda Softworks LLC

Новая игра Bethesda пока официально не анонсирована. Разработчики ищут менеджера по развитию. Требование — богатый опыт работы над крупными проектами и онлайн-играми.