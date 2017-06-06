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Опубликовано 6 июня 2017, 07:57

Авторы Gears of War 4 выпустят пробную версию игры

Вместе с этим разработчики подготовили крупное обновление, которое добавит в блокбастер бесплатный контент.

Фото &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Microsoft объявила о том, что в скором времени для Gears of War 4 выйдет крупное обновление. В итоге в игре появится много нового бесплатного контента, среди которого будут новые уровни сложности, навыки для персонажей, карты и многое другое.

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У Gears of War 4 появится пробная версия

Фото © Wikimedia Commons

В период с 9 по 15 июня пользователям ПК и Xbox One будет доступна пробная версия игры. Она включает в себя первый акт сюжетной кампании, а также многопользовательские режимы. Всего можно будет наиграть десять часов.

Крупное обновление Gears of War 4 станет доступно 6 июня 2017 года на ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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