Маврикий присоединился к странам, разорвавшим дипотношения с Катаром
Маврикий заявил о прекращении дипломатических отношений с Катаром. Фото: © РИА Новости/Александр Ковалев
Ранее о том же самом заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Ливия, Йемен и Мальдивы.
Маврикий поддержал страны, которые прекратили отношения с Катаром якобы из-за того, что Доха поддерживает террористов и вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом сообщил саудовский информационный портал "Аджиль".
При этом власти Катара отрицают все обвинения и уже выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
В МИД РФ также выразили обеспокоенность обострением на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре с катарским коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров в процессе "взаимоуважительного диалога".