Маврикий присоединился к странам, разорвавшим дипотношения с Катаром

Ранее о том же самом заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Ливия, Йемен и Мальдивы.

Маврикий поддержал страны, которые прекратили отношения с Катаром якобы из-за того, что Доха поддерживает террористов и вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом сообщил саудовский информационный портал "Аджиль".

При этом власти Катара отрицают все обвинения и уже выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.