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Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 18:59

Маврикий присоединился к странам, разорвавшим дипотношения с Катаром

Маврикий заявил о прекращении дипломатических отношений с Катаром. Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Александр Ковалев

Маврикий заявил о прекращении дипломатических отношений с Катаром. Фото: © РИА Новости/Александр Ковалев

Ранее о том же самом заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Ливия, Йемен и Мальдивы.

Маврикий поддержал страны, которые прекратили отношения с Катаром якобы из-за того, что Доха поддерживает террористов и вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом сообщил саудовский информационный портал "Аджиль".

При этом власти Катара отрицают все обвинения и уже выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

В МИД РФ также выразили обеспокоенность обострением на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре с катарским коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров в процессе "взаимоуважительного диалога".

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Екатерина Котова
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