Москва пообещала ответить на враждебные действия властей Черногории

В МИД отметили также, что в политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие.

В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и обязательно примет ответные меры.

— В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие, — отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что после того, как Черногория присоединилась к санкциям против России в 2015 году, страна "предприняла симметричные шаги в августе 2015 года".

Представители МИД назвали провокационными и голословными обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве во внутренние дела Македонии. В министерстве подчеркнули, что эту информацию распространяла организация, спонсорами которой являются американские госструктуры и фонд Джорджа Сороса.

Напомним, сегодня Черногория официально вступила в НАТО. Страна стала 29-м по счёту членом Североатлантического альянса.