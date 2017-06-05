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Опубликовано 5 июня 2017, 19:21

Москва пообещала ответить на враждебные действия властей Черногории

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В МИД отметили также, что в политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие.

В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и обязательно примет ответные меры.

— В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие, — отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что после того, как Черногория присоединилась к санкциям против России в 2015 году, страна "предприняла симметричные шаги в августе 2015 года".

Представители МИД назвали провокационными и голословными обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве во внутренние дела Македонии. В министерстве подчеркнули, что эту информацию распространяла организация, спонсорами которой являются американские госструктуры и фонд Джорджа Сороса.

Напомним, сегодня Черногория официально вступила в НАТО. Страна стала 29-м по счёту членом Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Россией и Черногорией значительно ухудшились. Так, МИД Черногории даже заявил, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО.

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Валерий Оленин
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