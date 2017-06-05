Москва пообещала ответить на враждебные действия властей Черногории
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В МИД отметили также, что в политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие.
В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и обязательно примет ответные меры.
— В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие, — отметили в МИД.
Также в ведомстве подчеркнули, что после того, как Черногория присоединилась к санкциям против России в 2015 году, страна "предприняла симметричные шаги в августе 2015 года".
Представители МИД назвали провокационными и голословными обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве во внутренние дела Македонии. В министерстве подчеркнули, что эту информацию распространяла организация, спонсорами которой являются американские госструктуры и фонд Джорджа Сороса.
Напомним, сегодня Черногория официально вступила в НАТО. Страна стала 29-м по счёту членом Североатлантического альянса.
Стоит отметить, что в последнее время отношения между Россией и Черногорией значительно ухудшились. Так, МИД Черногории даже заявил, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО.