Боб Дилан отправил Шведской академии аудиофайл со своей нобелевской речью

Американский поэт и музыкант выполнил обязательное условие для получения денежной части Нобелевской премии.

Шведская королевская академия выложила на своём сайте аудиозапись с нобелевской речью поэта и рок-музыканта Боба Дилана. Таким образом, лауреат престижной премии по литературе выполнил необходимое условие для получения денежного вознаграждения в размере 8 миллионов крон (или 900 тысяч долларов).

Как отмечается в сообщении на сайте академии, речь Дилана оказалась "выдающейся" и, как и следовало ожидать, "очень выразительной".

— Теперь, когда лекция получена, нобелевские приключения Дилана подходят к концу, — резюмирует Нобелевский комитет.