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Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 19:26

Боб Дилан отправил Шведской академии аудиофайл со своей нобелевской речью

Фото: &copy; REUTERS/KI PRICE

Фото: © REUTERS/KI PRICE

Американский поэт и музыкант выполнил обязательное условие для получения денежной части Нобелевской премии.

Шведская королевская академия выложила на своём сайте аудиозапись с нобелевской речью поэта и рок-музыканта Боба Дилана. Таким образом, лауреат престижной премии по литературе выполнил необходимое условие для получения денежного вознаграждения в размере 8 миллионов крон (или 900 тысяч долларов).

Как отмечается в сообщении на сайте академии, речь Дилана оказалась "выдающейся" и, как и следовало ожидать, "очень выразительной".

— Теперь, когда лекция получена, нобелевские приключения Дилана подходят к концу, — резюмирует Нобелевский комитет.

Напомним, Нобелевская премия была присуждена Бобу Дилану "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Сам музыкант не присутствовал на церемонии вручения 10 декабря 2016 года. В честь него прозвучали аплодисменты, а американская певица Патти Смит исполнила его композицию A Hard Rain's a-Gonna Fall. Лауреат двенадцати "Грэмми", "Золотого глобуса" и "Оскара" получил причитающуюся ему медаль значительно позже — 1 апреля 2017 года.

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Марина Калегина
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