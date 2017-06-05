Парламентарии России и Сербии обсудят инвестиционное сотрудничество

Совместное заседание профильных комитетов поможет активизировать отношения между бизнесменами с обеих сторон, считает Вячеслав Володин.

Члены профильного комитета Госдумы и их коллеги из Народной скупщины Сербии договорились обсудить вопросы активизации отношений между представителями российского и сербского бизнеса. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передают "Дни.ру". Заседание договорились провести летом на одной из московских площадок.

Фото: © Официальный аккаунт Государственной думы РФ "ВКонтакте" (vk.com/duma)

— Уже в июле пройдёт совместное заседание двух комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству Госдумы и профильного комитета Скупщины, с тем чтобы можно было бы обсудить вопросы инвестиционного климата между странами и со своей стороны активизировать отношения между российским бизнесом и представителями Сербии, — рассказал Володин в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Сербский министр идею поддержал, заявив, что наши страны являются давними партнёрами, и их отношения в том числе в ключе инвестиционного взаимодействия будут продуктивно развиваться и в дальнейшем.