В Стокгольме неизвестный открыл огонь из машины по полицейским

Сегодня вечером в столице Швеции неизвестный мужчина открыл огонь из машины по полицейским. Об этом сообщили местные СМИ.

Пока поступает противоречивая информация. Так, по другим данным, стреляли сами полицейские. Инцидент произошёл на юге Стокгольма. Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в целях самообороны.