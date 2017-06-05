В Стокгольме неизвестный открыл огонь из машины по полицейским
Фото: © REUTERS/Hannah McKay
Сегодня вечером в столице Швеции неизвестный мужчина открыл огонь из машины по полицейским. Об этом сообщили местные СМИ.
URGENT: Possible injuries after man opens fire from car at police officers in Stockholm.— Breaking News (@BreakingNLive) 5 июня 2017 г.
Пока поступает противоречивая информация. Так, по другим данным, стреляли сами полицейские. Инцидент произошёл на юге Стокгольма. Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в целях самообороны.
Polis avlossade skott i södra Stockholm https://t.co/jcd8wi7gOn #Nyhet— Alliance_Fastigheter (@Alliance_Fastig) 5 июня 2017 г.
Подробности инцидента выясняются.