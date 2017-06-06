Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18
Новоиспечённый обладатель кубка Лиги чемпионов теперь будет рекламировать футбольный симулятор.
Компания Electronic Arts объявила о том, что футболист "Реала" Криштиану Роналду станет лицом футбольного симулятора FIFA 18. Почему именно Роналду — станет известно во время трансляции EA Play, которая пройдёт 10 июня в 22:00 по московскому времени.
Футболист не только появится на обложке игры, но и принял участие в её разработке. Криштиану Роналду записывал свои движения во время тренировок в Мадриде. Для этого использовались технологии студии EA Capture.
Криштиану Роналду — лицо FIFA 18
Вместе с этим компания Electronic Arts назвала дату выхода FIFA 18. Игра поступит в продажу 29 сентября 2017 года.