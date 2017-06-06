Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18

Компания Electronic Arts объявила о том, что футболист "Реала" Криштиану Роналду станет лицом футбольного симулятора FIFA 18. Почему именно Роналду — станет известно во время трансляции EA Play, которая пройдёт 10 июня в 22:00 по московскому времени.

Футболист не только появится на обложке игры, но и принял участие в её разработке. Криштиану Роналду записывал свои движения во время тренировок в Мадриде. Для этого использовались технологии студии EA Capture.

Криштиану Роналду — лицо FIFA 18 Скриншот видео EA SPORTS FIFA