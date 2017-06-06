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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 11:55

Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18

Новоиспечённый обладатель кубка Лиги чемпионов теперь будет рекламировать футбольный симулятор.

Скриншот видео EA SPORTS FIFA

Скриншот видео EA SPORTS FIFA

Компания Electronic Arts объявила о том, что футболист "Реала" Криштиану Роналду станет лицом футбольного симулятора FIFA 18. Почему именно Роналду — станет известно во время трансляции EA Play, которая пройдёт 10 июня в 22:00 по московскому времени.

Футболист не только появится на обложке игры, но и принял участие в её разработке. Криштиану Роналду записывал свои движения во время тренировок в Мадриде. Для этого использовались технологии студии EA Capture.

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Криштиану Роналду — лицо FIFA 18

Скриншот видео EA SPORTS FIFA

Вместе с этим компания Electronic Arts назвала дату выхода FIFA 18. Игра поступит в продажу 29 сентября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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