Monument Valley 2 вышла в App Store
Новая игра от независимых разработчиков Ustwo Games вышла во время конференции Apple для разработчиков.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Apple анонсировала Monument Valley 2 во время проведения конференции для разработчиков WWDC. Игра сразу же появилась в App Store.
Продолжение Monument Valley появилось в App Store
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики игры заявили, что сиквел рассказывает историю взаимоотношений дочери и матери. Сюжет независим от первой части Monument Valley, поэтому новые игроки смогут без проблем начать прохождение.
Monument Valley 2 доступна для iPhone и iPad. Цена — 379 рублей.