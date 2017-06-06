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Опубликовано 6 июня 2017, 12:24

Monument Valley 2 вышла в App Store

Новая игра от независимых разработчиков Ustwo Games вышла во время конференции Apple для разработчиков.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Apple анонсировала Monument Valley 2 во время проведения конференции для разработчиков WWDC. Игра сразу же появилась в App Store.

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Продолжение Monument Valley появилось в App Store

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики игры заявили, что сиквел рассказывает историю взаимоотношений дочери и матери. Сюжет независим от первой части Monument Valley, поэтому новые игроки смогут без проблем начать прохождение.

Monument Valley 2 доступна для iPhone и iPad. Цена — 379 рублей.

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Сергей Сурепин
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