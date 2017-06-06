PlayerUnknown's Battlegrounds установила новый рекорд по количеству игроков

Предыдущий рекорд был установлен несколько дней назад — тогда на серверах игры находилось более 193 тысяч пользователей. Сейчас продажи PlayerUnknown's Battlegrounds составляют более двух миллионов копий. Разработчики рассматривают возможность выпустить игру на консолях.