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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 12:56

PlayerUnknown's Battlegrounds установила новый рекорд по количеству игроков

Игра побила собственный рекорд. Многопользовательский шутер проигрывает только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Фото &copy; BLUEHOLE INC.

Фото © BLUEHOLE INC.

Многопользовательский шутер с элементами выживания PlayerUnknown's Battlegrounds побил собственный рекорд по количеству игроков, одновременно находящихся в онлайне. Новая отметка — 209 236 пользователей.

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PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает бить рекорды

Фото © BLUEHOLE INC.

Предыдущий рекорд был установлен несколько дней назад — тогда на серверах игры находилось более 193 тысяч пользователей. Сейчас продажи PlayerUnknown's Battlegrounds составляют более двух миллионов копий. Разработчики рассматривают возможность выпустить игру на консолях.

PlayerUnknown's Battlegrounds — один из популярных проектов в Steam. Шутер занимает третье место среди всех игр сервиса по количеству пользователей, уступая только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

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Сергей Сурепин
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