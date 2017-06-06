PlayerUnknown's Battlegrounds установила новый рекорд по количеству игроков
Игра побила собственный рекорд. Многопользовательский шутер проигрывает только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Фото © BLUEHOLE INC.
Многопользовательский шутер с элементами выживания PlayerUnknown's Battlegrounds побил собственный рекорд по количеству игроков, одновременно находящихся в онлайне. Новая отметка — 209 236 пользователей.
PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает бить рекорды
Фото © BLUEHOLE INC.
Предыдущий рекорд был установлен несколько дней назад — тогда на серверах игры находилось более 193 тысяч пользователей. Сейчас продажи PlayerUnknown's Battlegrounds составляют более двух миллионов копий. Разработчики рассматривают возможность выпустить игру на консолях.
PlayerUnknown's Battlegrounds — один из популярных проектов в Steam. Шутер занимает третье место среди всех игр сервиса по количеству пользователей, уступая только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.