Россия на треть заблокировала свой взнос в ПАСЕ
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В общей сложности была заблокирована сумма взноса в Совет Европы около 11 миллионов евро.
Сегодня Россия приняла решение заблокировать на треть свой взнос в ПАСЕ. Речь идёт о сумме в 11 миллионов евро. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
— Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и Лавров (Сергей), и мы об этом говорили: треть заблокировали, — сказал Володин.
Напомним, что РФ в апреле 2014 года была лишена своих основных полномочий в ПАСЕ из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине, а в частности боевых действий в Донбассе.