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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 09:36

Россия на треть заблокировала свой взнос в ПАСЕ

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В общей сложности была заблокирована сумма взноса в Совет Европы около 11 миллионов евро.

Сегодня Россия приняла решение заблокировать на треть свой взнос в ПАСЕ. Речь идёт о сумме в 11 миллионов евро. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и Лавров (Сергей), и мы об этом говорили: треть заблокировали, — сказал Володин.

Напомним, что РФ в апреле 2014 года была лишена своих основных полномочий в ПАСЕ из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине, а в частности боевых действий в Донбассе.

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Сергей Асташов
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