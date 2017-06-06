Россия на треть заблокировала свой взнос в ПАСЕ

В общей сложности была заблокирована сумма взноса в Совет Европы около 11 миллионов евро.

Сегодня Россия приняла решение заблокировать на треть свой взнос в ПАСЕ. Речь идёт о сумме в 11 миллионов евро. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и Лавров (Сергей), и мы об этом говорили: треть заблокировали, — сказал Володин.