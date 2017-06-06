Володин предложил обсудить проект реновации в Мосгордуме и Общественной палате

Сегодня в Госдуме состоятся парламентские слушания относительно поправок ко второму чтению законопроекта о реновации.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил провести слушания и обсудить проект реновации не только в нижней палате парламента, но и в Мосгордуме и Общественной палате.

— Было бы правильно, чтобы парламентские слушания проходили и на уровне Мосгордумы, в Москве, потому что они участники этого процесса, они принимают подзаконные акты, и это очень важный элемент реализации нормы этого закона, — пояснил спикер Госдумы.

Что касается Общественной палаты, то там могло бы состояться слушание по факту реализации закона, который могут принять в Госдуме во втором чтении 9 июня.