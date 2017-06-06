Володин предложил обсудить проект реновации в Мосгордуме и Общественной палате
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Сегодня в Госдуме состоятся парламентские слушания относительно поправок ко второму чтению законопроекта о реновации.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил провести слушания и обсудить проект реновации не только в нижней палате парламента, но и в Мосгордуме и Общественной палате.
— Было бы правильно, чтобы парламентские слушания проходили и на уровне Мосгордумы, в Москве, потому что они участники этого процесса, они принимают подзаконные акты, и это очень важный элемент реализации нормы этого закона, — пояснил спикер Госдумы.
Что касается Общественной палаты, то там могло бы состояться слушание по факту реализации закона, который могут принять в Госдуме во втором чтении 9 июня.
Напомним, сегодня в Госдуме состоятся парламентские слушания по законопроекту о реновации. Депутаты обсудят поправки ко второму чтению. Примечательно, что среди участников слушаний будет около 300 жителей домов, которые попадают под программу о переселении.