Сотрудник Sony скептически относится к системе обратной совместимости

Глава маркетингового отдела PlayStation Джим Райан поделился своим мнением по поводу технологии обратной совместимости. Топ-менеджер Sony скептически относится к этой технологии и считает, что никто не будет играть в старые игры.

Джим Райан уверен, что система обратной совместимости не будет пользоваться популярностью. Также маркетолог назвал версии игр для первой и второй PlayStation древними, и сказал, что он не знает, кто будет в них играть.