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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 13:27

Сотрудник Sony скептически относится к системе обратной совместимости

Руководитель маркетингового отдела PlayStation считает, что никто не будет играть в старые игры.

Скриншот видео gamereactorTV

Скриншот видео gamereactorTV

Глава маркетингового отдела PlayStation Джим Райан поделился своим мнением по поводу технологии обратной совместимости. Топ-менеджер Sony скептически относится к этой технологии и считает, что никто не будет играть в старые игры.

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Маркетолог Sony скептически относится к системе обратной совместимости

Скриншот видео gamereactorTV

Джим Райан уверен, что система обратной совместимости не будет пользоваться популярностью. Также маркетолог назвал версии игр для первой и второй PlayStation древними, и сказал, что он не знает, кто будет в них играть.

Напомним, компания Microsoft представила систему обратной совместимости для консоли Xbox One в 2015 году. Сейчас соответствующая библиотека насчитывает более 370 игр.

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Сергей Сурепин
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