Сотрудник Sony скептически относится к системе обратной совместимости
Руководитель маркетингового отдела PlayStation считает, что никто не будет играть в старые игры.
Глава маркетингового отдела PlayStation Джим Райан поделился своим мнением по поводу технологии обратной совместимости. Топ-менеджер Sony скептически относится к этой технологии и считает, что никто не будет играть в старые игры.
Маркетолог Sony скептически относится к системе обратной совместимости
Джим Райан уверен, что система обратной совместимости не будет пользоваться популярностью. Также маркетолог назвал версии игр для первой и второй PlayStation древними, и сказал, что он не знает, кто будет в них играть.
Напомним, компания Microsoft представила систему обратной совместимости для консоли Xbox One в 2015 году. Сейчас соответствующая библиотека насчитывает более 370 игр.