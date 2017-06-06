Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 14:07

Авторы Call of Duty: WWII раскрыли подробности зомби-режима

Разработчики из студии Sledgehammer Games дали интервью журналу Edge, в котором появилась новая информация об игре.

Фото &copy; Activision Publishing, Inc.

Фото © Activision Publishing, Inc.

Представители студии Sledgehammer Games Глен Шофилд и Майкл Кондри заявили, что Call of Duty: WWII представит зомби-режим в стиле хоррор. Режим будет напоминать Dead Space.

image

Стали известны подробности зомби-режима Call of Duty: WWII

Фото © Activision Publishing, Inc.

По словам разработчиков, они делают упор в первую очередь на нарративный дизайн. В основу сюжета при этом лягут реальные события. Также стало известно, что студия Sledgehammer Games посетила ранее реальные места сражений. Разработчики почерпнули много полезной информации.

Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar