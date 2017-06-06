Авторы Call of Duty: WWII раскрыли подробности зомби-режима
Разработчики из студии Sledgehammer Games дали интервью журналу Edge, в котором появилась новая информация об игре.
Фото © Activision Publishing, Inc.
Представители студии Sledgehammer Games Глен Шофилд и Майкл Кондри заявили, что Call of Duty: WWII представит зомби-режим в стиле хоррор. Режим будет напоминать Dead Space.
Стали известны подробности зомби-режима Call of Duty: WWII
Фото © Activision Publishing, Inc.
По словам разработчиков, они делают упор в первую очередь на нарративный дизайн. В основу сюжета при этом лягут реальные события. Также стало известно, что студия Sledgehammer Games посетила ранее реальные места сражений. Разработчики почерпнули много полезной информации.
Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.