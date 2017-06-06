Повелитель водных горок из Ямайки шокирует очевидцев своей манерой катания
Мужчина фактически скользит по поверхности воды после того, как вылетает из трубы, и едет так до самого края бассейна, после чего встаёт на ноги и уходит.
Героем социальных сетей стал житель Ямайки, который не совсем обычным способом любит спускаться с водных горок в аквапарке. Об этом сообщает Mashable.
Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C— Morgan Evick (@MorganEvick) 4 июня 2017 г.
Видеоролик уже собрал более 100 тысяч лайков и почти 60 тысяч ретвитов и продолжает набирать популярность.
Комментаторы недоумевают, каким образом ему удаётся оставаться практически над поверхностью воды, скользя по ней до самого края бассейна. При этом он сразу же встаёт на ноги и начинает идти.