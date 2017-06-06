Повелитель водных горок из Ямайки шокирует очевидцев своей манерой катания

Мужчина фактически скользит по поверхности воды после того, как вылетает из трубы, и едет так до самого края бассейна, после чего встаёт на ноги и уходит.

Героем социальных сетей стал житель Ямайки, который не совсем обычным способом любит спускаться с водных горок в аквапарке. Об этом сообщает Mashable.

Видеоролик уже собрал более 100 тысяч лайков и почти 60 тысяч ретвитов и продолжает набирать популярность.