Катар не будет отвечать разорвавшим дипотношения странам

Накануне о разрыве связей заявили Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Власти государств обвиняют Доху в связях с террористами.

Катар не будет принимать ответные меры в отношении стран, которые 5 июня объявили о разрыве отношений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани.

Он отметил, что власти Катара призывают другие государства к диалогу и совместной работе для снижения напряжённости в регионе.

Отметим, накануне национальная авиакомпания Qatar Airways официально уведомила об отмене рейсов в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, всем пассажирам возместят стоимость билетов.