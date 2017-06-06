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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 10:59

Катар не будет отвечать разорвавшим дипотношения странам

Глава МИД Катара заявил, что в стране пока не будут принимать ответные меры в отношении государств, объявивших о разрыве дипломатических отношений. Фото:&copy; РИА Новости/Абдулкадер Хадж

Глава МИД Катара заявил, что в стране пока не будут принимать ответные меры в отношении государств, объявивших о разрыве дипломатических отношений. Фото:© РИА Новости/Абдулкадер Хадж

Накануне о разрыве связей заявили Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Власти государств обвиняют Доху в связях с террористами.

Катар не будет принимать ответные меры в отношении стран, которые 5 июня объявили о разрыве отношений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани.

Он отметил, что власти Катара призывают другие государства к диалогу и совместной работе для снижения напряжённости в регионе.

Отметим, накануне национальная авиакомпания Qatar Airways официально уведомила об отмене рейсов в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, всем пассажирам возместят стоимость билетов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Катара заплатили террористам выкуп за заложников (в их числе были члены королевской семьи) в размере 1 млрд долларов.

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Екатерина Котова
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