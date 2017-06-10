Распишем пульку? Как российская знать проигрывала в карты жён и целые деревни

Оглавление Карты на помолвке Как проиграть за ночь состояние Как Екатерина II спускала бриллианты Державин и азарт Жену на кон Имение в карты Николай II

Страсть к азартным играм в России появилась ещё при Иване Грозном, однако особое распространение она получила в XVII веке. После этого мода на азарт, как и сами ставки, только росла. Что проигрывали в Российской империи?

Карты на помолвке

Внук первого российского императора Пётр II, заняв престол, всячески поддерживал игры при дворе, а его приближённые потакали желанию 11-летнего правителя. Так, в "сборах" принимал участие даже генерал-прокурор Российской империи Пётр Ягужинский, которому, казалось бы, нужно бороться с азартом.

Кроме того, во время помолвки Петра с княжной Долгоруковой (свадьба, правда, так и не состоялась) во дворце поставили карточные столы, за которыми проходила, как утверждает историк Евгений Ковтун, самая крупная игра в государстве.

Как проиграть за ночь состояние

При императрице Елизавете один из самых известных карточных домов Петербурга был в доме брата канцлера Михаила Воронцова. По вечерам к Ивану Воронцову съезжался весь бомонд. Завсегдатаем был и фаворит императрицы Иван Шувалов. Он был особенно большим любителем бильярда.

Так, в документах осталось множество записей из приходно-расходных книг: "Выиграл у Шувалова 4660 рублей", "Выиграл 7668 рублей у Шувалова".

Для сравнения, при Елизавете один крепостной крестьянин стоил от 10 до 30 рублей. Одного проигрыша Шувалова вполне хватило бы на имение с отрядом этих крепостных. По слухам, к 1761 году Шувалов промотал существенную часть своего состояния в карты и на бильярде. Однако он якобы успел выпросить у Елизаветы солидную дотацию незадолго до её смерти.

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Как Екатерина II спускала бриллианты

Карточная игра при Екатерине II приобрела небывалый размах. Нет, официально правительница, конечно, боролась с азартом. Только все запретные уставы писались с одной пометкой: "Кроме дома Ея Императорского Величества".

Так, 13 февраля 1778 года на вечере в честь своего внука Александра она оплачивала каждый свой проигрыш бриллиантом в один карат.

Не отставали от правительницы и её фавориты: Платон Зубов, Григорий Орлов, Семён Зорич, Григорий Потёмкин-Таврический.

— Вельможи Екатерины проигрывали десятки тысяч десятин и крепостных. Крестьяне, просыпаясь утром, узнавали, что они — собственность другого хозяина. Дворовые девки, особенно красивые, шли за колоссальную сумму, — писали в журнале "Азарт" в 1907 году.

При этом сама же Екатерина заявляла, что игроки никогда не смогут стать приличными членами общества. Хотя сама проигрывалась ещё до того, как заняла престол. Однажды Елизавета якобы принесла своей невестке Екатерине 3000 рублей (в переводе на нынешние деньги — порядка 3 миллионов рублей), так как последней было нечего поставить.

Державин и азарт

Писатель Гавриил Державин известен не только своими произведениями. Дело в том, что он был заядлым игроманом. При этом, как указывают историки, он не был любителем выпивки, в отличие от большинства заложников азарта.

В 24 года, в 1767 году, писатель попал в руки шулеров. Молодой человек возвращался из отпуска под Оренбургом на военную службу с деньгами, на которые мать велела купить "небольшую деревеньку в 30 душ". Деньги, которые были даны на деревню, он проиграл.

На помощь пришёл двоюродный брат Иван Блудов, который помог купить имение и не позориться перед матушкой. Правда, взамен Державин подписал на него закладную на это имение. Сам Державин в дневниках вспоминает об этом случае.

Писатель видел только один выход — отыграться. В какой-то момент брат перестал играть с ним, так как уж больно честный и неудачливый попался соперник. Тогда Державин пошёл в кабаки, где были азартные развлечения, и познакомился с шулерами. Там он перенял "азы мастерства".

В итоге, когда писатель вернулся в родной Преображенский полк, денег не было. Он занял 80 рублей у сослуживца (эта сумма равнялась годовой зарплате доброй половины сотрудников какого-нибудь частного завода). Благодаря полученным урокам в итоге отыгрался, но после этого старался не делать крупных ставок, лишь изредка поправляя свои дела.

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Жену на кон

Литературоведы Александр Горелов и Юрий Щукин рассказывают историю, которая, по всей видимости, легла в основу поэмы Михаила Лермонтова "Тамбовская казначейша".

Одним из самых игральных городов Российской империи в XIX веке считался, как ни странно, Тамбов. Для сравнения — в 1822 году в город поступило игральных карт на 170 тысяч рублей, а книг — на 250 рублей 65 копеек.

Самым крупным игральным заведением в городе был Дом братьев Протасьевых, расположенный на тот момент практически в центре города. Ставки… да всё ставили — от гончих собак до ценных бумаг. Ну и куда же без крепостных и поместий на кону.

Особенно отличился в плане ставок в 1830-х годах тамбовский казначей. За год до "роковой игры" о нём и его 18-летней красавице-жене заговорили далеко за пределами Тамбова. Дело в том, что разница между супругами составляла около 50 лет.

В это время в Тамбов приехал уланский полк (по сути, уланы отвечали за охрану российских границ). Конечно же, офицерам захотелось вечером развлечься. А так как к уланам в губерниях было особое отношение, пишут авторы, то военным сразу показали, где сыграть, и выделили место за столом.

Особо отличился в этой истории 28-летний офицер по фамилии Гарин. Старый шулер и молодой противник в какой-то момент остались одни за игральным столом. Офицер продолжал выигрывать раз за разом, а казначей не мог уступить, по сути, мальчишке.

Сначала казначей заложил лошадей, потом отправил посыльного домой за деньгами. К середине ночи состояние было проиграно. Следом в ход пошли карета и имение. Офицер не мог остановиться, а казначею теперь уже было необходимо отыграться.

В какой-то момент офицер предложил отыграться. Он пообещал поставить на кон всё проигранное имущество казначея. От того лишь требовалось заложить… супругу. Мужчина согласился.

Девушку вскоре доставили на место реванша, где казначей объявил, что проиграл её. Она швырнула кольцо в лицо супругу.

Наутро казначей бросился к уланскому командиру и рассказал о "бесчинствах" со стороны его подчинённого. Тот пришёл в бешенство и бросился вместе с казначеем в гостиницу, где квартировались офицеры. Конечно же, ни Гарина, ни Авдотьи там не оказалось. Командиру передали рапорт "Прошу уволить от службы в связи с намерением жениться".

Молодых людей отказывались венчать в связи с тем, что девушка официально не разведена. Вскоре пара бежала в Италию. В деньгах после колоссального выигрыша молодые люди, конечно, не нуждались. Что касается остального выигрыша, его решили не трогать, так как появляться в Тамбове было довольно опасно.

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Имение в карты

Крупные проигрыши в карты в XIX веке всё ещё оставались "развлечением знати". Так, последний канцлер Российской империи Александр Горчаков тоже не отказывался пропустить партеечку и славился в Петербурге своим опасным умением выигрывать постоянно.

Как пишет исследователь Борис Максименко, в 1870 году уже немолодой глава российского внешнеполитического ведомства выиграл имение Ташань Переяславского уезда у 20-летнего князя Николая Голицына. До сих пор на месте этого имения остался удивительно красивый сад и небольшое озеро. Только их площадь составляет около 100 га.

Николай II

Игры организовывали в клубах по интересам. Например, писатель Владимир Гиляровский вспоминал об одной из них — в охотничьем клубе ("Москва и москвичи").

— Начиналось всё с охотничьих бесед, семейных вечеров, охотничьих обедов. После на третьем этаже этого дома над бальной залой и столовой начиналась игра. За столом сидели человек 15. Кто-то, не считая, пачками бросал деньги. Другой — богач с Волги — выигрывал и проигрывал огромные куши. Улыбался, — вспоминает Гиляровский.

В 1906 году петербургский градоначальник издал указ о запрете на игру в таких кружках и особое распоряжение — не пускать в клуб женщин. Якобы именно они толкают мужчин к пустым тратам.

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