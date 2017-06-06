Программу реновации могут распространить на всю Россию

При этом профильный комитет Госдумы одобрил поправки к проекту, которые учитывают интересы собственников нежилых помещений и ипотечников.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил поправки к законопроекту о реновации и порекомендовал нижней палате принять их. При этом, как отметил глава этого комитета Евгений Москвичев, возможно, что после принятия закона о реновации в столице, в ГД внесут аналогичный документ, который будет распространяться уже на всю Россию.

— Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится, — приводит слова Москвичева РИА "Новости".