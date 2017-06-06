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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 13:00

Путин встречей с Володиным начнёт серию совещаний с парламентариями

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Генеев

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Генеев

Президент РФ Владимир Путин сегодня начнёт серию встреч с представителями парламента — как с руководителями палат, так и с руководителями фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что такие встречи проводятся регулярно.

— Сегодняшние встречи начинаются с (председателя Государственной думы РФ. — Прим. ред.) Вячеслава Володина. Обсудят работу Думы, актуальные вопросы, — рассказал Песков.

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Александр Юнашев
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