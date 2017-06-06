Путин встречей с Володиным начнёт серию совещаний с парламентариями
Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Генеев
Президент РФ Владимир Путин сегодня начнёт серию встреч с представителями парламента — как с руководителями палат, так и с руководителями фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что такие встречи проводятся регулярно.
— Сегодняшние встречи начинаются с (председателя Государственной думы РФ. — Прим. ред.) Вячеслава Володина. Обсудят работу Думы, актуальные вопросы, — рассказал Песков.