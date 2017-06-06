Путин встречей с Володиным начнёт серию совещаний с парламентариями

Президент РФ Владимир Путин сегодня начнёт серию встреч с представителями парламента — как с руководителями палат, так и с руководителями фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что такие встречи проводятся регулярно.