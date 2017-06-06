Володин обещал за год разобрать "законодательные завалы", скопившиеся за 20 лет

У нас к моменту начала работы перешло от предыдущих созывов порядка 2020 законопроектов. Некоторым из них более 20 лет. За прошедшее время где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и если такими темпами мы пойдём, можно будет говорить о том, что эти "законодательные завалы", которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года полностью