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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 15:06

Володин обещал за год разобрать "законодательные завалы", скопившиеся за 20 лет

Владимир Путин и спикер&nbsp;Госдумы Вячеслав Володин во время встречи 6 июня. Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи 6 июня. Фото:© РИА Новости/Алексей Дружинин

Спикер Госдумы во время встречи с президентом РФ отметил, что депутаты нового созыва рассмотрят в том числе те законопроекты, которые остались ещё с середины 1990-х.

Вячеслав Володин сообщил, что чаще всего старые законопроекты отклоняются парламентариями, но, несмотря на это, депутаты продолжают их рассматривать. По его словам, из старых законопроектов принимаются только 14%, всё остальное отклоняется.

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У нас к моменту начала работы перешло от предыдущих созывов порядка 2020 законопроектов. Некоторым из них более 20 лет. За прошедшее время где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и если такими темпами мы пойдём, можно будет говорить о том, что эти "законодательные завалы", которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года полностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным

Володин подчеркнул, что к старым документам депутаты относятся максимально внимательно.

— Есть законопроекты, где есть интересное, здравое зерно, основа, и, конечно, важно, чтобы эта идея не была утрачена, поэтому мы её вновь уже перевносим и пытаемся сохранить, — подчеркнул спикер Госдумы.

Отметим, с начала работы нынешнего состава нижней палаты парламента был внесён 791 новый законопроект, из которых 201 был рассмотрен.

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Екатерина Котова
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