В Госдуме назвали три главных условия реновации

Депутат Галина Хованская заявила также, что первый вариант проекта о сносе старых домов "мёртв", потому что он основательно исправлен.

Председатель Комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сегодня на встрече с жителями домов, которые могут стать участниками реновации, назвала три условия для реализации проекта.

— В законопроекте, который мы рассматриваем, никакого принуждения быть не может. Первый принцип — добровольность, согласие собственников и нанимателей помещений на переезд в другие жилые помещения, — сказала народный избранник.

Вторым принципом Галина Хованская назвала дополнительные гарантии участникам реновации, а третьим — экономическую целесообразность. В последнем случае речь идёт о том, есть ли смысл ремонтировать дом, если расходы на это превысят стоимость строительства нового.

Хованская добавила, что многие недовольные идеей реновации ссылаются на нормы, которые прописаны в первой версии законопроекта. Депутат заявила, что этот документ уже "умер, так как проделана колоссальная работа" по его дополнению и исправлению.