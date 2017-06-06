В Госдуме назвали три главных условия реновации
Галина Хованская. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Галина Хованская заявила также, что первый вариант проекта о сносе старых домов "мёртв", потому что он основательно исправлен.
Председатель Комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сегодня на встрече с жителями домов, которые могут стать участниками реновации, назвала три условия для реализации проекта.
— В законопроекте, который мы рассматриваем, никакого принуждения быть не может. Первый принцип — добровольность, согласие собственников и нанимателей помещений на переезд в другие жилые помещения, — сказала народный избранник.
Вторым принципом Галина Хованская назвала дополнительные гарантии участникам реновации, а третьим — экономическую целесообразность. В последнем случае речь идёт о том, есть ли смысл ремонтировать дом, если расходы на это превысят стоимость строительства нового.
Хованская добавила, что многие недовольные идеей реновации ссылаются на нормы, которые прописаны в первой версии законопроекта. Депутат заявила, что этот документ уже "умер, так как проделана колоссальная работа" по его дополнению и исправлению.
Ранее Хованская заявляла о намерении задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос о реновации в ходе намеченной на 15 июня прямой линии с главой государства.