В Госдуме выяснили, что 18 из 20 тысяч подписей против реновации — поддельные

Остальные две тысячи подписавшихся против сноса пятиэтажек действительно живут в районах, которые входят в программу.

Профильный Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассказал о поступивших 20 тысячах подписей жителей Москвы, которые выступили против программы реновации. Причём после проверки выяснилось, что 18 тысяч жалоб не соответствуют действительности, так как только две тысячи подписавшихся против сноса хрущёвок действительно проживают в районах, которые входят в проект реновации.

— Когда мы изучили, что мы увидели? Дубли более шести тысяч. А когда стали смотреть все остальные — только четыре тысячи жителей подпадают под реновацию, всё остальное подделка. А когда стали там изучать, увидели ещё кое-что, — отметил глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и уточнил, что среди этих четырёх тысяч только половина выступает за снос.