Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 17:02

У Госдумы проходит шествие сторонников и противников реновации

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Сегодня в нижней палате парламента проходят слушания по поводу сноса пятиэтажек в Москве.

Около Госдумы образовались две акции по поводу программы реновации. В одной участвуют те, кто выступает за снос хрущёвок, а в другой — противники проекта.

Стоит отметить, что многие сторонники реновации отмечают, что их наконец-то переселят из коммуналок в обустроенные новые дома. При этом противники сноса хрущёвок просят пустить их в здание Госдумы, чтобы принять участие в парламентских слушаниях по поводу программы реновации.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На месте также находятся бойцы ОМОНа, которые следят за порядком и призывают собравшихся на стихийном шествии разойтись.

Как ранее сообщалось, совет Госдумы рассмотрит законопроект о реновации во втором чтении 9 июня.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar