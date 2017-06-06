У Госдумы проходит шествие сторонников и противников реновации

Сегодня в нижней палате парламента проходят слушания по поводу сноса пятиэтажек в Москве.

Около Госдумы образовались две акции по поводу программы реновации. В одной участвуют те, кто выступает за снос хрущёвок, а в другой — противники проекта.

Стоит отметить, что многие сторонники реновации отмечают, что их наконец-то переселят из коммуналок в обустроенные новые дома. При этом противники сноса хрущёвок просят пустить их в здание Госдумы, чтобы принять участие в парламентских слушаниях по поводу программы реновации.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На месте также находятся бойцы ОМОНа, которые следят за порядком и призывают собравшихся на стихийном шествии разойтись.