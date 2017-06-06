Жириновский сравнил старые и новые квартиры с "запорожцами" и "мерседесами"

Лидер ЛДПР поддержал программу реновации и заявил, что сам взял бы стоимость квартиры деньгами и приобрёл новое жильё поближе к работе или детям.

Владимир Жириновский сегодня на выступлении в Госдуме назвал переселение из ветхих хрущёвок удачей и счастьем.

— Переводя на автомобильный язык: сегодня у вас "запорожец", а вам предлагают "мерседес", — пояснил политик.