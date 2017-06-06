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Опубликовано 6 июня 2017, 16:52

Жириновский сравнил старые и новые квартиры с "запорожцами" и "мерседесами"

Владимир Жириновский. Фото:&copy; РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Владимир Жириновский. Фото:© РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Лидер ЛДПР поддержал программу реновации и заявил, что сам взял бы стоимость квартиры деньгами и приобрёл новое жильё поближе к работе или детям.

Владимир Жириновский сегодня на выступлении в Госдуме назвал переселение из ветхих хрущёвок удачей и счастьем.

— Переводя на автомобильный язык: сегодня у вас "запорожец", а вам предлагают "мерседес", — пояснил политик.

Отметим, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ходе программы реновации планируется расселить коммуналки. Он также сообщил, что голоса "молчунов", не принявших участие в голосовании по вопросу сноса пятиэтажек, больше не будут автоматически засчитываться в поддержку реновации.

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Александр Юнашев
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