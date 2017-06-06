Володин призвал не пытаться решать вопросы по реновации на митингах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на слушаниях, посвящённых столичной программе реновации, призвал решать все вопросы на таких встречах, а не на митингах.

Глава палаты сообщил, что по итогам парламентских слушаний создана рабочая группа, куда вошли представители мэрии, депутаты, а также жильцы домов, участвующих в проекте. При этом Володин заверил, что это не последняя такая встреча.