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Опубликовано 6 июня 2017, 17:31

Володин призвал не пытаться решать вопросы по реновации на митингах

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Госдумы сообщил о создании рабочей группы по сносу многоэтажек и пообещал проведение новых слушаний.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на слушаниях, посвящённых столичной программе реновации, призвал решать все вопросы на таких встречах, а не на митингах.

Глава палаты сообщил, что по итогам парламентских слушаний создана рабочая группа, куда вошли представители мэрии, депутаты, а также жильцы домов, участвующих в проекте. При этом Володин заверил, что это не последняя такая встреча.

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Александр Юнашев
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