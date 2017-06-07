Объявлена дата выхода Hellblade: Senua's Sacrifice
Экшен Hellblade: Senua's Sacrifice от команды независимых разработчиков из Ninja Theory получил дату релиза.
Кадр видео: youtube/Ninja Theory
Студия Ninja Theory выпустила новый трейлер Hellblade: Senua's Sacrifice, в котором объявила дату выхода игры.
Hellblade станет доступна уже 8 августа этого года. Стоимость игры в Steam составляет 499 рублей, а в PlayStation Store она стоит 2199 рублей. В конце трейлера разработчики также сообщили, что команду можно поддержать, оформив предзаказ уже сейчас.
Hellblade: Senua's Sacrifice выйдет в августе
Hellblade: Senua's Sacrifice рассказывает историю воительницы Сенуа, которая сражается с монстрами и параллельно борется со своим подсознанием: главная героиня страдает многочисленными психическими расстройствами. Игру разрабатывают авторы известных экшенов Heavenly Sword и DmC: Devil May Cry.