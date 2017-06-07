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Опубликовано 7 июня 2017, 09:41

Объявлена дата выхода Hellblade: Senua's Sacrifice

Экшен Hellblade: Senua's Sacrifice от команды независимых разработчиков из Ninja Theory получил дату релиза.

Кадр видео: youtube/Ninja Theory

Кадр видео: youtube/Ninja Theory

Студия Ninja Theory выпустила новый трейлер Hellblade: Senua's Sacrifice, в котором объявила дату выхода игры.

Hellblade станет доступна уже 8 августа этого года. Стоимость игры в Steam составляет 499 рублей, а в PlayStation Store она стоит 2199 рублей. В конце трейлера разработчики также сообщили, что команду можно поддержать, оформив предзаказ уже сейчас.

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Hellblade: Senua's Sacrifice выйдет в августе

Hellblade: Senua's Sacrifice рассказывает историю воительницы Сенуа, которая сражается с монстрами и параллельно борется со своим подсознанием: главная героиня страдает многочисленными психическими расстройствами. Игру разрабатывают авторы известных экшенов Heavenly Sword и DmC: Devil May Cry.

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Станислав Погорский
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