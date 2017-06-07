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Опубликовано 7 июня 2017, 10:10

Анонсирована игра про покемонов для Nintendo Switch

Компания Nintendo представила файтинг Pokkén Tournament DX для гибридной консоли Switch.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/NintendoUK

Фото: © twitter.com/NintendoUK

Nintendo провела онлайн-презентацию, посвящённую играм с покемонами. В её рамках был анонсирован файтинг Pokkén Tournament DX для Nintendo Switch.

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Анонсирован файтинг Pokkén Tournament DX для Nintendo Switch

Это не совсем новая игра: оригинальная Pokkén Tournament была выпущена на Wii U летом 2015 года. Теперь компания делает порт файтинга для Switch, в котором появится несколько новых бойцов-покемонов, улучшенная графика и возможность играть на ходу благодаря мобильности консоли.

Pokkén Tournament DX выйдет на Nintendo Switch уже 22 сентября, а на выставке E3 будет показан геймплей и проведён первый турнир по игре.

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Станислав Погорский
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