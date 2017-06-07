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Регион
Опубликовано 7 июня 2017, 07:45

Xbox не представит свой шлем виртуальной реальности на E3 2017

Microsoft сообщила, что на выставке E3 2017 не будет представлено устройство Xbox VR.

Фото: &copy;&nbsp;Invision for Microsoft/Fotolink

Фото: © Invision for Microsoft/Fotolink

Компания Microsoft не собирается показывать Xbox VR на выставке E3 2017, поскольку хочет сосредоточиться на интеграции технологии виртуальной реальности для компьютеров с Windows 10.

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Xbox VR не покажут на E3 2017

На E3 2017 Microsoft представит новую игровую консоль под кодовым именем Project Scorpio. Компания обещает, что это будет самая мощная игровая система на рынке. Кроме поддержки разрешения 4K Project Scorpio также будет поддерживать устройства виртуальной реальности.

В марте этого года Microsoft сообщила, что шлем виртуальной реальности для Project Scorpio должен поступить в продажу уже в 2018 году. Компания также намерена реализовать возможность подключать устройство без проводов.

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Станислав Погорский
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