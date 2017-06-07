Онлайн-экшен Battleborn стал условно-бесплатным

Онлайн-экшен Battleborn от Gearbox Software с 6 июня стал доступен для бесплатной игры на Xbox One и в Steam. С 13 июня игра станет бесплатной и для владельцев консоли PS4.

Те, кто приобрёл Battleborn ранее, получат особый статус "Основателя" в игре, дополнительный контент и внутриигровую валюту.

Новые игроки смогут бесплатно играть во все мультиплеерные режимы, но им изначально будет доступна лишь подборка из нескольких героев, которая будет меняться каждую неделю. Также обладатели бесплатной версии не смогут пройти сюжетную кампанию.

Таким образом, Gearbox решила не делать игру полностью бесплатной, а вместо этого открыла доступ к мультиплееру для всех желающих. В Battleborne всё ещё есть внутриигровой магазин с предметами за реальные деньги, а желающие также могут приобрести полную версию игры.